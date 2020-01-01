الاحتلال يفتح السدود ويغرق أراضي المزارعين بمياه الأمطار شرق غزة

غزة / سما/

أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أراضي المزارعين شرقي مدينة غزة، بعد فتحها سدود تجمّع مياه الأمطار الموجودة شرقي المدينة.

وأفادت وزارة الزراعة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، بفتح الاحتلال لسدود وعبارات مياه الأمطار شرقي مدينة غزة، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وقبل أسبوع قالت وزارة الزراعة، إن قوات الاحتلال تعمدت فتح سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضي المزارعين شرقي حيّ الشجاعية، المزروعة بمحاصيل الشعير والقمح والملفوف والبازيلاء، وغيرها.

ويتسبب فتح الاحتلال لسدود مياه الأمطار بخسائر كبيرة بأراضي المزارعين، نتيجة غمرها بالمياه.