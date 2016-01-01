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الشرطة الأندونيسية تعتقل رجلا زعم أنه ملك العالم

السبت 18 يناير 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأندونيسية تعتقل رجلا زعم أنه ملك العالم


وكالات / سما /

أعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا بوسط البلاد اليوم الجمعة رجلاً زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.

وادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة "كيراتون أجونج سيجاجات" أو (المملكة العالمية العظمى).

وقال ريكو دانيل قائد شرطة جاوا الوسطى، إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8000 دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مقبلة بالدولار الأمريكي.

وتابع ريكو "لقد وعد (الرجل) الناس بأنهم إذا اتبعوه تحرروا من الخطر وستكون حياتهم أفضل"، مضيفًا أن توتو استحدث أيضًا مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على يوتيوب لنشر مزاعمه.

وقال ريكو إن توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة تم اعتقالهما رسمياً يوم الخميس بتهمة الاحتيال ونشر أخبار كاذبة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن توتو كان يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق بلدته في عام 2016.

#أندونيسيا #الشرطة #احتيال

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