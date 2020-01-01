ابو حسنه: لا صحة للانباء حول الغاء الشعار الاممي من شهادات طلاب مدارس الاونروا

غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان الانباء التي تحدث عن ازالة الاونروا لشعارها الاممي عن شهادات الفصل الاول في مدارسها في قطاع غزة غير صحيحة موصحا ان ما يصدر عن دائرة التعليم في المنظمة الدولية للفصل الاول هو كشف درجات وليس شهادات.

واوضح ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم ان شعار الاونروا مطبوع على الشهادة النهائية وليس كشف الدرجات الفصلي مؤكدا ان لا احد في العالم يستطيع ان يغير في طبيعة عمل الاونروا او مكانة اللاجئ الا الجمعية العامة في الامم المتحدة وليس اشخاص او رغبات دول معينة هنا او هناك.

ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في تعاطيها مع انباء ملفقة وعدم التسرع باتهام الاونروا بالضلوع في عملية تصفية لقضية اللاجئين في الوقت الذي تقاتل فيه من اجل استمرار خدماتها لاكثر من خمسة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة.

وتابع " سنكون امام تحد كبير خلال العام الحالي 2020 حيث يتوقع الكثيرون من العاملين في المؤسسات الاممية تراجع الدعم الانساني فيما ستعمل الاونروا على تجنيد مصادر دخل متنوعة لضمان استمرار عملياتها.