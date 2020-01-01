علماء يكتشفون كوكب ضخم قرب “خط الثلج” مجاور للأرض

وكالات / سما /

اكتشف علماء معهد الفيزياء الفلكية في إيطاليا علامات كوكب جديد يدور حول النجم قنطور الأقرب الواقع بالقرب من المنظومة الشمسية.

وتفيد مجلة Science Alert، بأن هذا الكوكب اكتشف خلال متابعة العلماء للسرعة الشعاعية للنجم. واتضح ان موضع النجم يتغير بعض الشيء وأنه غير مرتبط بدوران الكوكب Proxima b.

وقد أطلق اسم Proxima c، على الكوكب الجديد، الذي من المرجح أن ينسب إلى صنف الأرض الفائقة، نظرا لكتلته الأكبر من الأرض، ولكنه أصغر من نبتون. هذا الكوكب غير صالح للحياة، لبعده الكبير عن الشمس. وربما هو عالم متجمد أو كوكب غلافه الجوي يتكون من الهيدروجين والهيليوم. ولكن مثل هذه الأجرام السماوية لا تتكون في مثل هذه المناطق.

ويعتقد أن الكوكب المكتشف تشكل بالقرب من “خط الثلج” وهي المسافة من النجم حيث يتجمد الماء السائل. الكوكب Proxima c يجب أن يقع أبعد قليلا عن هذه الحدود الشرطية، لذلك قد يضع اكتشافه هذه الفرضية موضع شك. ومع ذلك توجد لدى الباحثين شكوك في حقيقة وجود هذا الكوكب. وهناك احتمال أن تكون التغيرات في موضع النجم ناتجة عن نشاطه الذاتي، لذلك سوف تستمر المراقبة من أجل التوصل إلى الحقيقة.