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تنقل 2758 مسافر الجمعة عبر معبر الكرامة

السبت 18 يناير 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 2758 مسافر، أمس الجمعة، في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها صباح اليوم السبت، أن عدد المسافرين المغادرين بلغ 938 مسافر، وعدد القادمين بلغ 1820 مسافر، في حين أن عدد المرجعين 6 مسافرين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12 ظهراً في كلا الاتجاهين.

ولفتت إلى أن الطواقم العاملة على المعبر تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة

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