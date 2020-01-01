اليونايتد يلجأ إلى باريس سان جيرمان لتعويض أشلي يونج

وكالات / سما /

يبحث النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تدعيم صفوف فريقه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ورحل قائد مانشستر يونايتد أشلي يونج عن صفوف الفريق بشكل رسمي، وانتقل لصفوف نادي إنتر الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو تقريباً.

وبدأ مانشستر يونايتد البحث عن البدائل المحتملة لتعويض اللاعب، ووجه أنظاره تجاه العاصمة الفرنسية باريس.

أشار موقع “مانشستر إيفينينج نيوز“، لرغبة الشياطين الحمر في التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان.

ويريد سولشاير إضافة المزيد من الحلول في تشكيلته بعد رحيل يونج، ووجه أنظاره تجاه مونييه الذي يمكنه اللعب على جانبي الملعب الأيمن والأيسر. بالإضافة لانتهاء عقده مع أثرياء باريس بنهاية الموسم.

ويعاني مانشستر يونايتد من وجود بدائل بوجود لوك شاو والشاب براندون ويليامز في الجانب الأيسر، ودييجو دالوت. ويرى أن مونييه يمكنه تقديم الاضافة المطلوبة.