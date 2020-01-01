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جوارديولا يعلق على تعيين سيتيين مدرباً لبرشلونة

السبت 18 يناير 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يعلق على تعيين سيتيين مدرباً لبرشلونة


وكالات / سما /

تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة سابقاً في المؤتمر الصحفي الخاص قبل المباراة التي ستجمع فريقه ضد كريستال بالاس المقرر له عصر اليوم الأحد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث بيب جوارديولا عن الكثير من الأشياء المهمة التي تخص المباراة وأيضاً تطرق للحديث عن تعيين كيكي سيتيين مدرباً لفريقه السابق برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن الأسبوع الماضي إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من منصبه كمدير فني للفريق الأول وتعيين المخضرم كيكي سيتيين بدلاً منه.

وصرح بيب جوارديولا :” يا له من مدرب جيد، منذ فترة كان متواجد هنا في مانشستر، هو شخص رائع للغاية، أتمنى له كل التوفيق مع برشلونة”.

وتابع جوارديولا حديثه قائلاً:” فرق كيكي سيتيين دائماً تلعب بشكل جيد وكرة جميلة، تابعته أيام ريال بيتيس لديه أسلوبه الخاص”.

#جوارديولا #برشلونة #سيتيين

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