كلوب يستنجد أتلتيكو مدريد: لا توقعوا مع كافاني

وكالات / سما /

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد في منتصف شهر فبراير القادم، وسيشهد دور الستة عشر من البطولة عدداً من المباريات القوية، أبرزها ليفربول الإنجليزي حامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم ينتظر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، حتى انطلاق المباراة ليتحدث عنها، حيث طلب من منافسه عدم التوقيع مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط كافاني بالانتقال إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان الصيف الماضي، وإصابة الإسباني دييجو كوستا، حيث انخفض المعدل التهديفي للفريق بقيادة الثنائي الإسباني ألفارو موراتا والبرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وتحدث كلوب عن هذا الأمر أمس الجمعة قبل مباراته أمام مانشستر يونايتد، التي تجمعهما مساء الأحد على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني “موراتا وجواو فيليكس خطيران بما فيه الكفاية، دييجو كوستا لن يتواجد في مباراة الذهاب على ما أعتقد لكنه في طريقه للعودة، أتلتيكو مدريد فريق جيد بما فيه الكفاية وأتمنى ألا يوقعوا مع كافاني، إذا فعلوا ذلك أو لا فهم منافس قوي ومعقد”.

وأضاف “هنالك شهر كامل على المواجهة وكل شيء قد يتغير”.

وفي حديثه عن كأس أمم أفريقيا وإمكانية تأجيلها إلى شهر يناير، قال “لم يعد بإمكاني احترام البطولة، إنها مثيرة للغاية، اللعب في منتصف الموسم يمثل مشكلة كبيرة، تغييرها إلى يناير يمثل كارثة على ليفربول، نمتلك لاعبين مهمين مثل محمد صلاح وماني وكيتا”.