نتنياهو "متفائل جدًا" بشأن الإسرائيلية المعتقلة في روسيا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو،إنه يشعر أن هناك رغبة من جانب روسيا للتوصل إلى حل بشأن الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا، وذلك في محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

وقضت محكمة روسية في 11 تشرين الأول/اكتوبر بسجن الإسرائيلية الأمريكية يساسخار (25 عاما) سبع سنوات ونصف لإدانتها بتهريب المخدرات. وقد عثر على المخدرات في حقيبتها اثناء وصولها الى موسكو من الهند في طريقها الى إسرائيل في نيسان/إبريل الفائت.

وقال نتنياهو في فيديو له: "لقد تحدثت مع الرئيس بوتين مرة أخرى أمس بشأن قضية نعاما، وشعرت أنه لديه استعداد حقيقي للتوصل إلى حل، وانا متفائل جدًا. لا يمكنني التفصيل أكثر، لكننا سنستمر في عمل كل شيء لإعادة نعاما إلى المنزل. حتى ذلك الحين، سنستمر في الوقوف الى جانب عائلتها".

وتأتي المكالمة قبل اسبوع من زيارة يقوم بها بوتين الى اسرائيل في 23 كانون الثاني/يناير للمشاركة بإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتس النازي في بولندا.

وكشفت وسائل اعلام روسية، أن الرئيس الروسي يعتزم إطلاق سراح المعتقلة يساسخار. ووفقا للتقرير، ستسافر يساسخار بصحبة بوتين في طائرته الرئاسية، قبل زيارة بوتين إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.