توريه يربط ماني بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة

وكالات / سما /

أكد مادي توريه رئيس نادي جينيراسيون السنغالي أن مواطنه ساديو ماني سيغادر ليفربول في الأشهر المقبلة للانضمام لريال مدريد أو برشلونة.

وقال توريه في تصريحاته التي نقلها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني: "لقد أخبرني ساديو أنه يريد أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وبالفعل أصبح كذلك".

وأضاف: "إنه عامه الأخير في ليفربول، وعليه الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد"

واختتم مادي توريه حديثه قائلًا: "أعرف ماني منذ أن كان طفلًا، نتحدث اليوم عن ميسي ونيمار، لكن بصراحة، لا أعتقد أن هؤلاء اللاعبين هم جيدون مثل ساديو".

ويتمتع توريه وماني بعلاقة رائعة، حيث دائمًا ما يقول رئيس جينيراسيون إن نجم ليفربول ابنه، وليس مجرد معلمًا أو مدربًا له في الصغر في الأكاديمية.

ولعب ساديو ماني 29 مباراة وسجل 15 هدفًا ولديه 11 تمريرة حاسمة بمجموع 2378 دقيقة هذا الموسم في جميع المسابقات.

المشكلة التي سيجدها ساديو ماني في ريال مدريد هي أن مركزه المعتاد في الجناح الأيسر، هو المكان الذي يشغله إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور بالفعل، وهذا هو العيب الوحيد الذي سيواجهه ساديو في سانتياجو برنابيو، بصرف النظر عن مبلغ الـ150 مليون يورو الذي يتعين على الريال دفعهم لضمه من ليفربول.