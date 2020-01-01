9 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة لكرة القدم، بعد أن توقف قطار المسابقة في الأسبوع الماضي بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة الكأس.

ففي دوري الدرجة الممتازة، يستقبل خدمات الشاطئ ضيفه بيت حانون الأهلي على ملعب فلسطين غرب مدينة غزة.

وعلى ملعب اليرموك وسط غزة، يحل شباب رفح ضيفاً ثقيلاً على أهلي غزة.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستقبل فريق العطاء نظيره الزيتون على ملعب خانيونس البلدي، فيما يحل فريق الجلاء ضيفاً على فريق الأقصى على ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.

وفي دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال"، يستقبل الرضوان نظيره بيت لاهيا، على ملعب بيت حانون شمال القطاع، فيما يحل فريق فلسطين ضيفاً على خدمات جباليا على ملعب نماء شرق مدينة غزة.

وفي فرع "الوسطى والجنوب" يستقبل فريق الاستقلال الرفحي ضيفه الشوكة على ملعب رفح البلدي، فيما يحل جماعي رفح ضيفاً على شباب الزوايدة على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال" يقام لقاء وحيد، يجمع بين حطين واتحاد جباليا على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.