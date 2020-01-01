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لاعب شاب يدخل تاريخ الرياضة الفلسطينية

السبت 18 يناير 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب شاب يدخل تاريخ الرياضة الفلسطينية


دكا / سما /

دخل الشاب رئبال دهامشة التاريخ الرياضي الفلسطيني من أوسع أبوابه, بعدما شارك في مباراة المنتخب الوطني وبنغلاديش, ضمن منافسات كأس "بانغاباندو" الدولية الودية.

وظهر دهامشة في الدقائق الأخيرة من المباراة, ليدخل التاريخ, كونه أصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول عن عمر "17 عاما و7 شهور و7 أيام".

ويعدّ المهاجم الشاب من اللاعبين المميزين في فلسطين, إذ خطف الأنظار قبل أشهر قليلة برفقة منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية.

يشار إلى أن منتخب فلسطين فاز على بنغلاديش (2-0), ليتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط, علما أنه سيواجه سريلانكا الجمعة.



دهامشة

#رئبال دهامشة #المنتخب الوطني #بانغاباندو

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