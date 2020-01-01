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خدمات النصيرات يوقف لاعبه حتى إشعار آخر

السبت 18 يناير 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يوقف لاعبه حتى إشعار آخر


الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات النصيرات المنافس في دوري الدرجة الأولى، عن إيقاف حارس مرماه الأساسي أحمد حميدة حتى إشعار آخر.

وأكد خدمات النصيرات, أن حميدة لن يظهر في مباريات الفريق المقبلة, دون الكشف عن السبب الحقيقي للعقوبة.

ويعدّ إيقاف الحارس الأساسي لخدمات النصيرات, ضربة قوية للفريق, لا سيما أنه لعب دورا رئيسيا في تصدر الفريق لدوري الأولى برصيد 27 نقطة, بفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي.

يشار إلى أن خدمات النصيرات سيلعب مع نماء في الجولة السادسة عشرة من الدوري, الاثنين المقبل على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

#خدمات النصيرات

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