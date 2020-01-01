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البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال

السبت 18 يناير 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال


رام الله / سما /

 قال د. مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية، أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الحدود في خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني، خاصة في تصعيدها الخطير لممارسة التعذيب ضد الأسرى و المعتقلين وفي اعتقال الأطفال القصر.

وأضاف أن حالتي الأسيرين سامر العرابيد ووليد حناتشه تظهر مدى استخفاف سلطات الاحتلال بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وحقوق الأسرى الذين يتعرضون لتعذيب منهجي سيودي بحياة بعضهم إذا سمح له بالاستمرار.

وطالب البرغوثي ممثلي الدول ورؤسائها الذين ينوون زيارة إسرائيل بمسائلتها عما تقوم به من تعذيب ضد الأسرى و استمرارها في اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين واخضاعهم للإرهاب النفسي و الجسدي.

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