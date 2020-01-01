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لهذا السبب .. الرئيس الاسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي

السبت 18 يناير 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الرئيس الاسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان العبرية" أن العاهل المغربي محمد السادس قام بتدشين متحف جديد للتراث اليهودي في مدينة الصويرة بالمغرب العربي.

ووفقاً للقناة العبرية، رحب الرئيس الاسرائيلي "رؤوبين رفلين" بالخطوة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكتب على صفحته على الفيسبوك "لقد تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح والغبطة، مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصّويرة".

وأشارت القناة أن الملك المغربي حضر مراسم الافتتاح، بحضور عددا من الحاخامات اليهود في المغرب.

وبعث ريفلين رسالة شكر لملك المغرب جاء فيها "نودّ أن نعبّر لجلالتكم عن أسمى آيات الشّكر والامتنان لحرصكم على الحفاظ على روابط الألفة والوُدّ مع أبناء الطّائفة اليهوديّة، وذلك اقتداءً بنهج آبائكم، فانتم خير خلف لخير سلف".

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