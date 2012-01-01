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ترامب يخاطب خامنئي : انتبه لكلامك

السبت 18 يناير 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يخاطب خامنئي : انتبه لكلامك


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران.


وقال ترامب على تويتر "المدعو ‘الزعيم الأعلى" لإيران... قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا".


وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".

وألقى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي خطبة صلاة الجمعة في طهران للمرة الأولى منذ العام 2012، في ظل التوتر مع أمريكا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال مرشد الثورة الإيرانية، إن الضربات الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق هذا الشهر وجهت "صفعة على وجه" الولايات المتحدة وأظهرت أن "الله معنا".

#ترامب #خامنئي #ايران

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