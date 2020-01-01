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3 منخفضات تؤثر على فلسطين خلال أسبوع

السبت 18 يناير 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 منخفضات تؤثر على فلسطين خلال أسبوع


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي الحالي يومي السبت والأحد، بحيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار السبت فوق معظم المناطق، تكون غزيرة أحياناً، وفي يوم الأحد تسقط أمطار فوق معظم المناطق خلال ساعات الصباح لتتوقف لاحقاً وتستمر على المناطق الشمالية بشكل خاص.

وفي يوم الاثنين تتأثر فلسطين بنظام جديد من الضغط الجوي المنخفض، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون مصحوبة بزخات البرد أحياناً، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار وزخات البرد يوم الثلاثاء، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وأجواء باردة جداً، كما تبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق يوم الأربعاء.

وخلال فترة نهاية الأسبوع من المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد يؤدي إلى تجديد تساقط الأمطار فوق معظم المناطق، مع أجواء شديدة البرودة.

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