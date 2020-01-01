محميات الاحتلال الطبيعية: مظلة استعمارية لمحاربة الوجود الفلسطيني

رام الله / سما /

اعتبرت السلطات الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى في الضفة الغربية المحتلة "تحايلا على القانون الدولي لسرقة الأرض والسيطرة عليها".

وقالت سلطة جودة البيئة التابعة للحكومة الفلسطينية، إن "القرار يأتي في سياق جملة من الوسائل والأدوات التي تتحايل بها إسرائيل على القانون الدولي، ومؤسسات المجتمع الدولي، من خلال استخدامها ذريعة المحميات الطبيعية كحجة لتبرير سرقتها وسيطرتها على الأراضي".

وأضافت في بيان صدر عنها، أن "سلطات الاحتلال تستخدم صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون الدولي الإنساني بصورة تعسفية، من خلال الإعلان عن الكثير من المناطق محمية طبيعية، لتبدو أنها متوافقة وأحكام ومبادئ القانون الدولي".

وطالبت "جودة البيئة" "بإجراء تحقيق بالوقائع المرتكبة، وتشكيل لجنة خبراء استشارية للتحقيق في ارتكاب إسرائيل مخالفة جسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أنها ستستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي والمؤسسات الدولية، للتصدي للجرائم البيئية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وصادق وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء الماضي، على إقامة سبع محميات طبيعية للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتمنع سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تصنفها "محميات طبيعية" وتصادرها من أصحابها في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الخارجية الفلسطينية قد نددت بالقرار الإسرائيلي، وقالت إنه يعني "وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق". وأوضحت أن مسمى المحميات الطبيعية هو "شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية".

الأردن يدين قرار الاحتلال

من جانبه، أدان الأردن القرار الإسرائيلي الذي يأتي في سياق تعزيز للاستيطان عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

حماس: محميات الاحتلال الطبيعية.. نهب للأرض

بدورها، اعتبرت حركة "حماس"، إعلان الاحتلال إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، "استكمال لمشروع التهويد ونهب الأراضي الفلسطينية".

وقال القيادي في الحركة، عبد الحكيم حنيني، إن "حديث قادة العدو المتزايد عن الضفة وتهويدها وجلب مليون مستوطن، يؤكد عقلية المشروع الاستيطاني الذي لا يعترف بحقوق شعبنا على أرضه، ومواجهته تعتبر أولوية مصيرية لشعبنا تستوجب حشد الطاقات".

وأكد حنيني في بيان صدر عن الحركة أن "المقاومة هي الخيار الأمثل في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية المتزايدة في الضفة، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في التصدي لمشاريع الاستيطان عبر مراحل انتفاضات شعبنا المباركة".