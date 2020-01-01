أريحا: انتخاب مجلس إدارة جديد لـ"مؤسسة رشيد عريقات"

أريحا /سما/

انتُخب اليوم الجمعة، مجلس إدارة جديدة لـ"مؤسسة المرحوم رشيد عريقات لمساعدة الطلبة الجامعيين"، بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة للدورة الحالية وفق النظام الداخلي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة، الذي عقد في مدينة أريحا، بحضور ناصر ياغي ممثلا عن وزارة الداخلية بالمحافظة.

وقد انتُخب السفير الأسبق معن عريقات رئيسا لمجلس الإدارة، وناصر صلاح نائبا للرئيس، ونبيل شاهين أمينا للصندوق، ولؤي عبد العال أمينا للسر، إضافة لعضوية كل من: علي الحسيني، وجريس المجروح، وميسون سلامة، وعلي خليل، وعبد الرحمن القاسم.

يذكر أن مؤسسة "رشيد عريقات" أنشئت عام 2005، تكريما لدور المرحوم رشيد عريقات الوطني والإنساني.