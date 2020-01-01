أكثر من 600 مليون شيكل ميزانية مستوطنات وسط الضفة 2020

القدس المحتلة / سما /

صادق رؤساء مجالس مستوطنات ما يطلق عليهم "بنيامين" وسط الضفة الغربية المحتلة على ميزانية العام الحالي 2020 والتي تجاوزت نص مليار شيكل.

وجاءت مصادقة رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية خلال اجتماع موسع لتدارس ميزانية عام 2020، حيث صادق رؤساء مجالس المستوطنات على 608 مليون شيكل.

ووفقًا لوسائل الاعلام، فإنه جرى مصادقة وبلورة الميزانية بناءً على وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي التي ترعى المستوطنات.

وجرى تخفيض النفقات في ظل حالة الركود التي يعيشها اقتصاد الاحتلال منذ أشهر على خلفية جولات الانتخابات المتكررة وحالة عدم الاستقرار التي رافقتها.

وبين المجلس بأن الميزانية معدة لنفقات البناء الاستيطاني والمرافق العامة والأمن والحماية والنفقات العاجلة ورواتب موظفي مجالس المستوطنات.

ويضم مجلس مستوطنات وسط الضفة " بنيامين" 46 مستوطنة منها 34 مستوطنة كبيرة نسبياً، 10 بؤر استيطانية ومستوطنتين زراعيتين.

في حين يعيش في تلك المستوطنات 64 ألف مستوطن وفقاً لإحصائيات العام 2016.