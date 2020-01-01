الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد المقبل

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة ليوم الاحد المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات: من (11) حتى (13) من كشف (2020/1)، اضافة الى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/2).

وأكدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وشددت على إحضار إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (2020/2):