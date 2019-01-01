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الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

الجمعة 17 يناير 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا


القدس المحتلة / سما /

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا، في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، بقرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شقيق صاحب المنزل ماهر نصار، أن شقيقه عمار اضطر لهدم منزله، حيث أمهلته البلدية حتى الثلاثاء القادم لتنفيذ الهدم، وإلا ستهدمه وتفرض عليه "أجرة الهدم لطواقم واليات البلدية والقوات المرافقة".

وأضاف أن 6 أفراد بينهم 4 أطفال يعيشون في المنزل.

وكانت بلدية الاحتلال قد أجبرت شقيقي عمار، ماهر ومحمد، على هدم منزليهما في البلدة الأسبوع الماضي، ويعيش فيهما 15 فردًا بينهم 11 طفلًا.

#هدم #قوات الاحتلال #القدس

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