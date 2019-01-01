الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من الأسر في غزة

غزة / سما /

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن ما يزيد عن 70% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 13 عاما، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إن هذه الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة.

وأشار إلى أنه رغم تلقي هذه الأسر مساعدات محدودة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أو مؤسسات إغاثية عربية ودولية، أو من الشئون الاجتماعية كمساعدات للفقراء والمعوزين، إلا أن هذه المساعدات غير كافية، وتعاني هذه الأسر من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.

وأشار إلى عدم مقدرة تلك العوائل تأمين الاحتياجات الغذائية، وهو أحد أهم الأسباب وراء انعدام الأمن الغذائي.

ولفت إلى أسباب أخرى، من أهمها نقص تمويل أونروا، التي أوقفت الولايات المتحدة دعمها كاملاً، فيما تراجع مستوى الدعم لوزارة الشئون الاجتماعية، في وقت ارتفعت أعداد المحتاجين لتلقي المساعدات بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية.

وبين الخضري أن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار يوميا، فيما معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل كبير جداً، وتصل نسبة البطالة 60%.

وأشار إلى نحو 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، فيما 520 مصنعا أغلق أبوابه خلال العام الماضي، و500 محال تجاري أغلقت.

وناشد الخضري المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية برصد موازنات خاصة بتلك العائلات لتقديم مساعدات نقدية ومشاريع تشغيل ورعاية الأسر المتعففة، للتغلب على حالة انعدام الأمن الغذائي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وهذه مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية.