معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

بيت لحم / سما /

أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه، وأنها أطلقت خطط التنمية العنقودية من ضمنها العنقود السياحي في بيت لحم، باعتبار السياحة أحد أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني وتسهم بتوفير فرص عمل.

وأضافت معايعة، في حديث لـ"وفا"، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيضع غدا حجر الأساس لإنشاء أربعة فنادق جديدة في بيت لحم، مشيرة إلى أن هناك استثمارات في القطاع السياحي، نتيجة زيادة أعداد السياح الوافدين إلى فلسطين، وبالتالي زيادة نسبة الإشغال الفندقي.

من جانبه، قال رئيس جمعية الفنادق العربية في فلسطين الياس العرجا، إنه انطلاقا من الحاجة إلى غرف فندقية نتيجة زيادة السياح الوافدين للمدينة، فقد بُذلت مساع حثيثة من قبل الجهات ذات العلاقة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير القطاع السياحي.

وأضاف العرجا أنه سيتم البدء بالعمل في الفنادق الأربعة مع نهاية عام 2022، موضحا أنها ستوفر 1300 غرفة فندقية، إلى جانب مئات فرص العمل.