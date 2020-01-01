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الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

الجمعة 17 يناير 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس


القدس المحتلة / سما /

 تبدأ الكنيسة الأرمنية في فلسطين، غدا السبت، احتفالاتها بعيدي الميلاد المجيد والغطاس حسب التقويم الأرمني.

ومن المقرر أن يصل موكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان إلى بيت لحم قادما من القدس، لترؤس قداس منتصف الليل، وسيصار له استقبال رسمي على بلاط كنيسة المهد.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية الشرطة في بيت لحم، الانتهاء من إعداد الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات ووصول المواكب، موضحة أنه سيتم الاستنفار الكامل في صفوف شرطة المحافظة بكافة إدارتها وأقسامها اعتبارا من مساء اليوم، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة واحترام قدسية هذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول الحجاج وتنظيم حركة المواطنين.

وبينت الشرطة، في بيان لها، أن نحو 550 عنصرا ما بين ضباط وأفراد سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشتركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المختلفة.

#الكنيسة الأرمنية #القدس #عيد الميلاد

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