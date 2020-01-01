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3 إصابات في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 17 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

أفادت طواقم الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية خلال المشاركة في المسيرة الاسبوعية، واصيب العشرات بحالات الاختناق الجماعي، وتم التعامل مع المصابين ميدانيا من قبل المسعفين .

وأكد شهود عيان، أن الجنود تعمدوا اطلاق الرصاص المعدني والمطاطي بكثافة إضافة إلى قنابل الغاز على المنازل، انتقاماً من المشاركين في المسيرة الاسبوعية التي دخلت عامها التاسع.

وأضاف الشهود، أن جيش الاحتلال نصب الكمائن لاعتقال المشاركين واستولى على أسطح المنازل القريبة من منطقة المواجهات لقنص المشاركين، وأدى استخدام قنابل الغاز إلى اختناقات جماعية، بالإضافة لاستخدام الرصاص المعدني والمطاطي والحي باتجاه المشاركين في المسيرة.

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