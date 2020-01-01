بلدية غزة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين للتعامل مع المنخفضات الجوية

غزة / سما /

نشرت بلدية غزة، مساء اليوم الجمعة، إرشادات مهمة للتعامل مع التساقط الكثيف لمياه الأمطار والمنخفضات الجوية.

وأكدت البلدية في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسبب في إغلاق المصارف، وعدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لمنع دخول مياه الأمطار إليها وطفحها لاسيما في المناطق المنخفضة.

ودعت إلى عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء تساقط الأمطار خشية وجود أي تماس كهربائي ناجم عن تعدي البعض على الشبكات.

كما دعت إلى متابعة الأخبار والنشرات التي تنشرها تباعاً حول جهودها لمواجهة المنخض الجوي وتلافي أي أضرار، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير.

ونوهت إلى ضرورة التواصل مع لجنة الطوارئ في بلدية غزة على رقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي طارئ أو شكاوى.