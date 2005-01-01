إنتر ميلان يلتقي مع ممثلي إريكسن والصفقة تمت

وكالات / سما /

بات لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط إنتر ميلان بالتوقيع مع إريكسن في شهر يناير الحالي، في ظل قلة العروض التي وصلت النادي اللندني.

ويسعى توتنهام لبيع إريكسن بأي طريقة بسبب رفضه تجديد العقد الذي يربطهما حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك تفادياً لخسارته مجاناً بعد ستة أشهر.

وقامت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” بالتقاط صوراً لبيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي مع مارتن شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن مساء أمس، عقب العشاء الذي جمعهما.

ووفقاً لنفس المصدر فإن اللاعب الدنماركي وافق على عقد يمتد حتى عام 2024، وراتب سنوي يبلغ ثمانية ملايين يورو، بالإضافة لـ 2 مليون يورو إضافية.

وسيضطر الإنتر لدفع مبلغ 20 مليون يورو لتوتنهام، بعدما رفع عرضه من 12 مليون يورو مع المكافآت إلى 18 مليون يورو مع المكافآت.