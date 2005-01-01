شرط نيمار الوحيد لعدم الرحيل عن باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

يبدو أن مسلسل رحيل النجم البرازيلي نيمار، عن فريقه باريس سان جيرمان، سيغلق قريباً، بعد سلسلة طويلة من الأحداث بين الطرفين.

وحدثت توترات شديدة بين باريس سان جيرمان ونيمار في الصيف الماضي، بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

ذكرت مصادر لشبكة “ESPN” أن نيمار يريد حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان، لكن أي اتفاق سيعتمد على تقدم الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع النجم البرازيلي الدولي، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار قبل أبريل أو مايو، مع تعليق كل أي اتفاق في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن نيمار استقر في العاصمة الفرنسية داخل وخارج الملعب، وانتهت فترة التوتر بين الطرفين، ويشعر اللاعب حالياً أنه جزء من المدينة.

ويتبقى في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان عامين ونصف، وجرت بالفعل محادثات غير رسمية بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي، ووالد نيمار.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس بحالة أكثر من ممتازة بعد تعافيه من الإصابة، وسجل في المباريات الثمانية الأخيرة له، وبشكل عام سجل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف في 15 مباراة له هذا الموسم بجميع المسابقات.