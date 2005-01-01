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شقيق بوجبا : فالفيردي لن يمنع أخي من الانتقال لريال مدريد

الجمعة 17 يناير 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق بوجبا : فالفيردي لن يمنع أخي من الانتقال لريال مدريد


وكالات / سما /

صرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه ما زال واثقاً من إمكانية انتقال أخيه لصفوف ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أن الأوروجواني فيدي فالفيردي لن يمنع بوجبا من الانضمام للمرينجي.

ويعتبر الفرنسي بول بوجبا صاحب 27 عاماً واحداً من أهم أهداف ريال مدريد في الفترة الماضية، حيث يعد الصفقة التي يحلم بها زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام القليلة الماضية بأن إدارة ريال مدريد قد صرفت النظر عن التعاقد مع بول بوجبا بعد تألق الأوروجواني فيدي فالفيردي اللافت للأنظار هذا الموسم، بالإضافة لكثرة إصابات النجم الفرنسي ومشاكله مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وبالرغم من كل هذه المعوقات التي تحول دون إتمام الصفقة، إلا أن ماتياس شقيق بول بوجبا ما زال يؤمن بإمكانية انضمام أخيه للمرينجي.

وتحدث ماتياس بوجبا للبرنامج الإسباني الشهير “شيرينجيتو” قائلاً “هل يمنع فالفيردي شقيقي بوجبا من الانضمام للريال؟ لا، لا أعتقد ذلك، فهو بإمكانه مساعدته في الملعب، ولكن لا يستطيع التنافس معه”.

وأضاف “هل بإمكان فالفيردي وبوجبا أن يلعبا سوياً؟ نعم بإمكانهما فعل ذلك”.

#بول بوجبا #ريال مدريد #فالفيردي

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