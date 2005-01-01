جيش الاحتلال يدخل سرباً ثانياً من مقاتلات "أف 35 أي" إلى الخدمة العسكرية

القدس المحتلة / سما /

أدخل جيش الاحتلال سرباً ثانياً من مقاتلات (أف 35 أي) إلى الخدمة العسكرية بشكل رسمي، حيث تم إطلاق اسم (أسود الجنوب) على السرب الجديد.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، في بيان عن أن سرب (أسود الجنوب) انضم إلى (النسر الذهبي) وهو أول سرب في إسرائيل للطائرات من طراز (أف 35 أي)، الذي تم تأسيسه في عام 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان جيش الاحتلال، قال اللواء أميكوم نوركين، قائد القوات الجوية خلال حفل إطلاق السرب الجديد "يتحمل سلاح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم"، مضيفا أنه مع إطلاق السرب الجديد "أصبح جزءا من الذراع الاستراتيجية ومن ميزتنا النوعية على أعدائنا".

وتابع "التحديات التي نوجهها كثيرة ومتنوعة، لكننا الآن نحن أقوى".

ويتم تصنيع طائرات (اف 35 أي) أو طائرات (أدير) كما يطلق عليها في إسرائيل، من قبل شركة لوكهيد مارتن والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

ويعتبر الجيش أن قدرات (اف 35 أي) (أدير) جزءا من قدراته التشغيلية والعقيدة الاستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيانه إن الطائرات تضمن تفوق الجيش "في جميع مهامه، والأهم من ذلك الدفاع عن المجال الجوي الإسرائيلي وأمنه".

وشاركت طائرات أدير في العديد من التدريبات الدولية بالتعاون مع الجيوش الأجنبية والقوات الجوية، بما في ذلك تدريبات (ثلاث البرق)، و(العلم الأزرق)، خلال العام الماضي.

وافقت إسرائيل على شراء 50 طائرة من طراز (أف 35 أي)، منها 20 طائرة وصلت بالفعل إلى إسرائيل.