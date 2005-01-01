  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يدخل سرباً ثانياً من مقاتلات "أف 35 أي" إلى الخدمة العسكرية

الجمعة 17 يناير 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يدخل سرباً ثانياً من مقاتلات "أف 35 أي" إلى الخدمة العسكرية


القدس المحتلة / سما /

 أدخل جيش الاحتلال سرباً ثانياً من مقاتلات (أف 35 أي) إلى الخدمة العسكرية بشكل رسمي، حيث تم إطلاق اسم (أسود الجنوب) على السرب الجديد.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، في بيان عن أن سرب (أسود الجنوب) انضم إلى (النسر الذهبي) وهو أول سرب في إسرائيل للطائرات من طراز (أف 35 أي)، الذي تم تأسيسه في عام 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان جيش الاحتلال، قال اللواء أميكوم نوركين، قائد القوات الجوية خلال حفل إطلاق السرب الجديد "يتحمل سلاح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم"، مضيفا أنه مع إطلاق السرب الجديد "أصبح جزءا من الذراع الاستراتيجية ومن ميزتنا النوعية على أعدائنا".

وتابع "التحديات التي نوجهها كثيرة ومتنوعة، لكننا الآن نحن أقوى".

ويتم تصنيع طائرات (اف 35 أي) أو طائرات (أدير) كما يطلق عليها في إسرائيل، من قبل شركة لوكهيد مارتن والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

ويعتبر الجيش أن قدرات (اف 35 أي) (أدير) جزءا من قدراته التشغيلية والعقيدة الاستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيانه إن الطائرات تضمن تفوق الجيش "في جميع مهامه، والأهم من ذلك الدفاع عن المجال الجوي الإسرائيلي وأمنه".

وشاركت طائرات أدير في العديد من التدريبات الدولية بالتعاون مع الجيوش الأجنبية والقوات الجوية، بما في ذلك تدريبات (ثلاث البرق)، و(العلم الأزرق)، خلال العام الماضي.

وافقت إسرائيل على شراء 50 طائرة من طراز (أف 35 أي)، منها 20 طائرة وصلت بالفعل إلى إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الثقافة: انفراجات في رواتب الموظفين وملف التقاعد المالي بغزة.. ماذا قال عن تفريغات 2005؟

ديختر يكشف عن الشرط الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة

مصطفي: ندعو الى عدم الخلط بين تطوير حقل غاز غزة وجهود حلّ أزمة الكهرباء بالقطاع

غزة: عائلة العقاد تصدر بيان توضيحي حول ظروف وفاة الفتاة "ميسون رياض العقاد"

طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ

الولايات المتحدة تعترف بوجود خسائر لها في رد إيران على اغتيال سليماني

مسؤول بالموساد يكشف تفاصيل تجنيد صهر جمال عبد الناصر

الأخبار الرئيسية

يديعوت : تزايد فرص وقوع تصعيد في قطاع غزة

ديختر يعلق على إطلاق البالونات المتفجرة من غزة وهذا ما قاله ..

نادي الأسير: اتفاق بين أسرى "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال بشأن الأسرى الأطفال

حدود

صحيفة إسرائيلية: هناك خشية لدى السلطة من توقيع اتفاق تهدئة في غزة

20200117073116

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين بوحشية