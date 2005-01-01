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نادي الأسير: اتفاق بين أسرى "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال بشأن الأسرى الأطفال

الجمعة 17 يناير 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: اتفاق بين أسرى "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال بشأن الأسرى الأطفال


القدس المحتلة / سما /

 قال نادي الأسير، إن اتفاقاً مبدئياً جرى بين الأسرى في معتقل "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي الأسرى الأطفال من "عوفر" إلى "الدامون" في أقصى حد يوم الأحد المقبل.

وأضاف النادي في بيان له، اليوم الجمعة، أنه وخلال أسبوع سيتم تجهيز غرفة للممثلين بحيث يتواجدوا مع الأطفال الأسرى كما كان قائماً في سجن "عوفر".

وأوضح أنه خلال الفترة المؤقتة ولحين نقل الممثلين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قسم الأطفال الأسرى، فإنه سيتم السماح للمثلين المنقولين التواجد بشكل مبدئي لمدة عشر ساعات خلال النهار.

ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار مسار هذا الاتفاق، مرهون بتنفيذ إدارة سجون الاحتلال لخطوة نقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان عليه، بحيث يدير الممثلون نظام حياة الأطفال الأسرى في سجن "الدامون".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت (33) أسيرا من الأطفال، في خطوة مفاجئة من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى تحولا خطيرا في هذه القضية، ومحاولة للاستفراد بالأطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد أهم مُنجزات الأسرى التاريخية.

يُشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال (200) طفل موزعين على سجون "عوفر، الدامون، ومجدو".

#اسرى #الاحتلال #اتفاق

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