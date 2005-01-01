ديختر يعلق على إطلاق البالونات المتفجرة من غزة وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

دعا نائب وزير الجيش الإسرائيلي، آفي ديختر إلى التعامل مع بالون يحمل عبوة ناسفة يطلق من قطاع غزة، على أنه اعتداء "إرهابي".



جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم الجمعة ، زاعمًا أن لإسرائيل وسائل إضافية للممارسة الضغوط على حركة حماس وأن الأخيرة تدرك ذلك.

وكان ديختر قال ايضا امس: " إنه لن يتم حل مشكلة غزة بأي شكل من الأشكال دون تدمير البنية التحتية للإرهاب" على حد زعمه.

وكانت مصادر اعلام عبرية قد زعمت أن بالونات متصلة بمتفجرات أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، مشيرة الى انفجار عبوة في مستوطنة أشكول.