استطلاع: تفوق "أزرق أبيض" على "الليكود" بفارق 5 مقاعد برلمانية

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع رأي جديد تفوق تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس على حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بفارق خمسة مقاعد برلمانية، في انتخابات الكنيست الـ 23 المقررة في 2 آذار/مارس القادم.

وبين الاستطلاع الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلي، مساء الخميس، حصول تحالف "أزرق أبيض" على 36 مقعدًا، مقابل 31 مقعدًا فقط لحزب "الليكود". فيما تفوق غانتس لأول مرة بحسب استطلاعات الرأي على نتنياهو فيما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنسبة 42% لصالح غانتس مقابل 41% لنتنياهو.

وفيما يتعلق بالقائمة "المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل برئاسة أيمن عودة، تحافظ القائمة على تمثيلها الحالي كثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي، وتحصل على 13 مقعدا.

أما حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان يحصل على 7 مقاعد فقط.

وبالنسبة لأحزاب "اليمين- الحريديم": يحصل حسب "يهودت هتوراة" المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 8 مقاعد، وتحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت (القائمة المكونة من حزب "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة رافي بيرتس، وحزب "الاتحاد القومي" برئاسة بتسلئيل سموتريش) يحصل على 7 مقاعد، وحزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي يحصل على 9 مقاعد، أما حزب "عوتسماة يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير فلا يجتاز نسبة الحسم.

كتلة "الوسط- يسار": بحسب الاستطلاع يحصل تحالف "العمل- جيشير- ميرتس" برئاسة عمير بيرتس على 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر "الوسط- يسار- (وشمل الاستطلاع العرب أيضًا) على 58 مقعدًا، بينما معسكر اليمين بزعامة نتنياهو يحصل على 55 مقعدًا