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طقس اليوم.. اجواء غائمة وباردة وامطار مصحوبة بعواصف رعدية

الجمعة 17 يناير 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس اليوم.. اجواء غائمة وباردة وامطار مصحوبة بعواصف رعدية


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط  بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.    

والاحد، يكون الجو غائماً و شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط  بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر :

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية

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