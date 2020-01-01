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طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ

الخميس 16 يناير 2020 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ


غزة / سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات متعددة على أهداف في شمال قطاع غزة .

وذكرت مصادر محلية، أن الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة واراضي مجاورة له في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بعدة صواريخ.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "أغارت مروحية حربية قبل قليل على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس والتي تستخدم لاعمال تحت أرضية في شمال قطاع غزة". 

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الى أن  الغارة جاءت ردًا على اطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم

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