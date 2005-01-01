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روحاني: لا قيود على المشروع النووي الإيراني ونخصب اليورانيوم بكميات كبيرة

الخميس 16 يناير 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: لا قيود على المشروع النووي الإيراني ونخصب اليورانيوم بكميات كبيرة


طهران /سما/

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أن طهران لن تلتزم بأي قيود بعد اليوم على المشروع النووي الإيراني.

وقال روحاني في تصريحات صحفية: إن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر، مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015".

واوضاف: "نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق... الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم".

وتابع: "لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكان الملف النووي أحيل إلى مجلس الأمن الدولي"، متهماً ترامب بإثارة المشاكل مع الجميع بخروجه من الاتفاق.

#روحاني #ايران #الاتفاق النووي #المشروع النووي الإيراني #اليورانيوم

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