بوتين يهاتف نتنياهو عشية زيارته لاسرائيل

موسكو /سما/

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على الحقيقة التاريخية لأحداث الحرب العالمية الثانية وعدم جواز مراجعة نتائجها.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك): "تم بحث عدد من القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإسرائيلي في ضوء زيارة رئيس الدولة لإسرائيل هذا الشهر، للمشاركة في الأحداث التذكارية المخصصة للذكرى 75 لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز ويوم ذكرى المحرقة".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية لكلا الجانبين، وعدم جواز إعادة البت في نتائجها".