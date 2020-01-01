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القائم بأعمال مدير الأونروا يتهم أميركا وإسرائيل بالعمل ضد الوكالة

الخميس 16 يناير 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائم بأعمال مدير الأونروا يتهم أميركا وإسرائيل بالعمل ضد الوكالة


غزة / سما /

اتهم القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، اليوم الخميس، أميركا وإسرائيل بالعمل ضدها، مؤكداً أن أميركا تحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها.

وقال ساوندرز في مقابلة مع وكالة "رويترز" في مكتبه بغزة، إن إسرائيل تسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بخدمات تقدمها منظماتها، فيما تروج الولايات المتحدة ضد تمويل الأونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها.

وأضاف "نحن نتواصل مع الولايات المتحدة، وسنواصل التعامل معها على أمل أن ترى الأونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق الدعم".

وتابع ساوندرز أنه يشعر "بالضغط في القدس الشرقية على وجه الخصوص“، حيث تقوم إسرائيل ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة الوكالة ومنعها من القيام بعملها هناك.

وقال "الشيء الذي يجدر تذكره هنا هو أن الأونروا لديها التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية".

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