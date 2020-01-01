إصابة مواطن من عنبتا بلدغة أفعى

طولكرم / سما /

أصيب المواطن مروان سامي عبد الحليم من بلدة عنبتا بلدغة أفعى فلسطين اليوم الخميس.

ونقل المواطن مروان الى مستشفى الشهيد ثابت بطولكرم، ومن ثم حول الى مستشفيات نابلس ووصفت حالته بالمستقرة.

وتمكن المواطن غزت القريب من طولكرم من قتل افعى داخل ساحة منزله بالحي الجنوبي بطولكرم فيما قام احد اصحاب المحال التجارية بطولكرم بقتل افعى اخرى داخل محله

واعرب مواطنون عن استغرابهم من خروج الافاعي في مثل هذا الوقت من السنة حيث ذكر مواطن انه قتل افعى في ساحة منزله بالحي الجنوبي في طولكرم في قال اخر انه قتل افعى في متجره بالمدينة.