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بدء ضخ الغاز المصري لغزة عبر معبر رفح

الخميس 16 يناير 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء ضخ الغاز المصري لغزة عبر معبر رفح


غزة / سما /

استؤنف مساء اليوم الخميس، ضخ غاز الطهي المصري إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح، بعد انقطاع دخوله لعدة أيام.

وشوهدت شاحنات الغاز تصل إلى معبر رفح ومنه إلى محطات التعبئة المنتشرة في القطاع، من أجل بدء عملية تزويد المواطنين به.

وسبق أن سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الحالي، بدخول عدد من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة نفت وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددة على أنها "ستحاسب المحتكرين"، بعد أن اشتكى مواطنون من إغلاق بعض محطات الغاز أبوابها.

#قطاع غزة #معبر رفح #مصر #الغاز المصري #وزراة الاقتصاد #محطات التعبئة

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