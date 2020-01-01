بدء ضخ الغاز المصري لغزة عبر معبر رفح

غزة / سما /

استؤنف مساء اليوم الخميس، ضخ غاز الطهي المصري إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح، بعد انقطاع دخوله لعدة أيام.

وشوهدت شاحنات الغاز تصل إلى معبر رفح ومنه إلى محطات التعبئة المنتشرة في القطاع، من أجل بدء عملية تزويد المواطنين به.

وسبق أن سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الحالي، بدخول عدد من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة نفت وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددة على أنها "ستحاسب المحتكرين"، بعد أن اشتكى مواطنون من إغلاق بعض محطات الغاز أبوابها.