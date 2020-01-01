الرئيس: الفلسطيني يستحق تقديم الخدمة الفضلى له

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد نقابة الأطباء، ونقيب التمريض، ونقيب المهن المساندة، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة.

وأطلع الوفد، الرئيس، على الواقع الصحي الفلسطيني، والعمل الجاري لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني، ومطالب النقابات.

بدوره، أشاد الرئيس، بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي الفلسطيني، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني يستحق تقديم الخدمة الفضلى له.

وأصدر الرئيس، تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وممثلي النقابات لبحث مطالبهم، ورفع توصياتها إليه.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.