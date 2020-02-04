إطلاق برنامج الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة "توجيهي"

رام الله / سما /

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاستعدادات اللازمة لإطلاق برنامج الأيام الإرشادية التعريفية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019-2020، الذي سيتم تنظيمه بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن الأيام الإرشادية تهدف إلى توجيه طلبة الثانوية العامة، وتجهيزهم للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتحفيزهم لتحقيق مستويات أفضل لاجتياز هذه المرحلة، وتعريف الطلبة بأنظمة وقوانين وتعليمات الوزارة، وأسس القبول في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.

وأشارت إلى أنها كانت قد نظمت في وقت سابق بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ورشتي عمل بعنوان "نحو أيام إرشادية هادفة"، بمشاركة ممثلين عن 20 مؤسسة تعليم عال فلسطينية، أقرت خلالها برنامج الأيام الإرشادية الذي يشمل 11 يوما إرشاديا موزعة على الجامعات في المحافظات الشمالية، تبدأ فعالياتها يوم الثلاثاء 4/2/2020 في جامعة القدس، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء 4/3/2020 في الجامعة العربية الأمريكية.