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القبض على 3 أشخاص ابتزوا فتاتين الكترونياً في نابلس

الخميس 16 يناير 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 3 أشخاص ابتزوا فتاتين الكترونياً في نابلس


نابلس / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الخميس، على 3 أشخاص بقضيتين منفصلتين، بعد أن قاموا بتهديد فتاتين وابتزازهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قسم الجرائم الالكترونية بشرطة المحافظة تلقى شكوتين منفصلتين عن قيام 3 أشخاص بتهديد فتاتين وابتزازهما عبر تهديدهما بنشر صورهما.

وعلى الفور، قامت الشرطة بإجراءات البحث والتحري والإجراءات الفنية اللازمة وحصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص وألقت القبض عليهم.

وأضافت أن المشتبه بهم أقروا بما نسب إليهم بالشكوى، وتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

#نابلس #الابتزاز الالكتروني #الشرطة

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