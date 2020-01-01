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الجامعة العربية تجتمع تمهيداً للقاء المشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي

الخميس 16 يناير 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تجتمع تمهيداً للقاء المشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي


القاهرة /سما/

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة.

وعقد هذا الاجتماع تحضيراً للاجتماع المشترك الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، في 22 و23 من الشهر الجاري.

وترأس وفد فلسطين سفيرها في القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية الدولية خالد الهباس إن الاجتماع بحث كافة التحضيرات اللازمة بما فيها القضايا المطروحة للنقاش، وأسماء المتحدثين العرب لطرح الموقف العربي، ومناقشة البيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع.

وأوضح أن الاجتماع المشترك سيناقش القضايا الإقليمية المطروحة على الأجندة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الأزمات الراهنة وسبل مكافحة الإرهاب، وقضايا الهجرة واللاجئين وغيرها.

يشار إلى أن الاجتماع المشترك "العربي والأوروبي" المقرر عقده الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل هو اجتماع سنوي يعقد كل عام بين الجانبين.

#الجامعة العربية #القاهرة #الاتحاد الأوروبي

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