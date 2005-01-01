الصحة: نفذنا مشاريع إنشائية بشكلٍ كامل بأكثر من 12 مليون دولار

غزة / سما/

الت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، غنها استطاعت تحقيق العديد من المشاريع الانشائية وتنفيذها بشكلٍ كامل وذلك بتكلفة قدرها 12 مليون دولار لتدعيم وتقوية المنظومة الصحية وتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الصحي للمواطن.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهندسة والصيانة بالوزارة بسام الحمادين في بيان صحفي، أن من أبرز المشاريع الانشائية التي تم إنجازها خلال عام 2019 وشكلت إضافة نوعية لمراكز الرعاية الصحية، مركز مسقط الصحي (قيزان النجار) بمحافظة خانيونس، والذي يقدم خدماته الصحية من المستوى الرابع لنحو 45 ألف نسمة، حيث بلغت قيمة المشروع مليون و200ألف دولار.

وأوضح أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ساهمت في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجاته من خلال إنشاء خمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية وانجاز المرحلة الاولى منها والتي شملت مركز جباليا، مركز القرارة، عيادة الرحمة، عيادة الصبرة إلى جانب افتتاح مركز مسقط الصحي حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشاريع 5 مليون دولار من أجل تعزيز الرعاية الصحية للمريض الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين أن الوزارة نفذت مشاريع ترميم وتأهيل للعديد من المراكز الصحية كعيادة النصيرات ودير البلح والبريج الجديدة بالإضافة إلى عدد من المشاريع الإنشائية كمشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بنسبة 55% وإنجاز عدد منها كمشروع ترميم مبنى مرضى الكلى والأورام.

ونوه إلى ترميم قسم الأشعة(CT) في مبنى الجراحة العامة بمجمع الشفاء الطبي، وإنشاء قسم مبيت في المستشفى الأوروبي وتطوير محطة الكهرباء لمجمع ناصر الطب.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت ومشروع إنشاء مركز الكلية الصناعية في شمال قطاع غزة ومشروع تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى وتأهيل قسم الولادة ” B ” في مستشفى الهلال الاماراتي برفح ومشروع اضافة طابقين لمستشفى الاندونيسي الى جانب مشروع تأهيل مبنى التحرير للولادة ومشروع تأهيل عمليات الأطراف في مجمع ناصر الطبي الى جانب وضع حجر الأساس ومخططات مستشفى رفح.