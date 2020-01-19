"حماس" تعلق على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

غزة / سما /

علق المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، على صرف وزارة المالية بغزة لمخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد برهوم، أن ذلك يعكس حجم الوفاء والواجب الوطني والقيمي الذي يؤديه القطاع الحكومي في غزة تجاه عناوين ورموز شعبنا الفلسطيني الذين ضحوا من أجل الوطن وحماية مصالحة، مقارنة بما تقوم به سلطة وحكومة ابو مازن في الضفة من قطع مخصصاتهم وحرمانهم من حقوقهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتسليمهم للاحتلال.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي لها، إنه بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين فإنه سيتم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين يوم الأحد 19/01/2020 في كافة فروع بنك البريد.