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قطر تصدر قراراً هاماً بشأن تصاريح الوافدين

الخميس 16 يناير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تصدر قراراً هاماً بشأن تصاريح الوافدين


سما / وكالات/

أصدرت دولة قطر، اليوم الخميس، قراراً يُلغي تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، بهدف التخلص من قيود السفر للعمالة الوافدة، ما يسهل عليهم حرية مغادرة البلاد، ضمن خطة إلغاء "نظام الكفالة".

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر. وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.

كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

#قطر #تصاريح الوافدين #قانون العمل

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