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ليفين ينتقد قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب" القوة اليهودية"

الخميس 16 يناير 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفين ينتقد قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب" القوة اليهودية"


القدس المحتلة / سما /

 انتقد وزير سياحة الاحتلال ياريف ليفين، في حزب "الليكود" بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب "القوة اليهودية" من تحالف انتخابي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن ليفين قوله :"القيادة التي تريد أن تفوز بالانتخابات لا تتصرف على هذا النحو".

وفي الوقت نفسه، دعا الوزير زعيم "القوة اليهودية" ايتامار بن غفير إلى عدم المشاركة في الانتخابات القادمة، كونه لن يتمكن منفرداً من تجاوز نسبة الحسم التي تقدر بـ 3.25% من الأصوات.

وكان بن غفير أكد عزمه خوض الحزب للانتخابات منفرداً، بعد أن الغى رئيس حزب "البيت اليهودي" الحاخام رافي بيرتس اتفاق الوحدة معه وانضم في اللحظة الأخيرة الليلة الماضية إلى قائمة موحدة، يترأسها وزير الدفاع نفتالي بينيت، مع "الاتحاد الوطني" و"اليمين الجديد".

يذكر أن البعض في إسرائيل يعتبرون "القوة اليهودية" حزباً متطرفاً.

وانتهت الليلة الماضية، مهلة تسجيل القوائم للانتخابات المقرر في إسرائيل في آذار/مارس.

وقدمت 30 قائمة أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية.

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