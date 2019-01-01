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هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولين من "ريمون" إلى "نفحه"

الخميس 16 يناير 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولين من "ريمون" إلى "نفحه"


رام الله / سما /

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأسرى المنقولين من سجن "ريمون" إلى "نفحه" يعيشون أوضاعاً مأساوية.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة "ريمون" كانت قد نقلت نحو (100) أسير، بعد عدّة عمليات قمع عنيفة نفّذتها إدارة السجون بحقّهم في الآونة الأخيرة، ونقلتهم إلى القسمين (3) و(4) في "نفحه" مجرّدين من أغراضهم الشخصية، مشيرة إلى أنهم يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والأغطية والأجهزة الكهربائية.

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة السجن كانت قد اقتحمت أقسام الأسرى مدجّجة بالأسلحة والكلاب البوليسية، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح، وألحقت الخراب بممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من وتيرة الاقتحامات والتفتيشات العنيفة خلال عام 2019، واستهدفت خلالها الهيئات التنظيمية بشكل مباشر، وقامت مؤخراً بنقل ممثلي الأسرى في "ريمون" إلى التحقيق بعد قمعهم.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #ريمون #نفحه

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